Лидеры ЕС поручили принять меры для борьбы с сетями по ввозу нелегалов

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Лидеры стран ЕС поручили по итогам саммита в Брюсселе представить к декабрю набор оперативных мер для борьбы с преступными группировками, занимающимся нелегальной переправкой мигрантов.

"Необходимо активизировать борьбу с сетями незаконного ввоза людей, активизировать работу с третьими странами по расследованию, задержанию и судебному преследованию контрабандистов и торговцев людьми", — говорится в одобренном на саммите заявлении.

"При Европейском центре по противодействию незаконному ввозу мигрантов Европола должна быть создана совместная целевая группа. Контрабандные сети и интернет-коммуникации должны лучше контролироваться и пресекаться", — говорится в документе.

"Совету при поддержке Еврокомиссии предлагается разработать всеобъемлющий и оперативный комплекс мер с этой целью к декабрю", — указывается в заявлении.