БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Лидеры ЕС ожидают скорейшего составления списка лиц и организаций в рамках нового санкционного режима за распространение и применение химоружия, говорится в одобренном на саммите в Брюсселе заявлении.

Лидеры ЕС также приветствовали введение нового режима ограничительных мер за применение химоружия.

"ЕС будет и далее укреплять свое сдерживание и устойчивость против гибридных, кибернетических, а также химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Ссылаясь на свои предыдущие выводы относительно нападения в Солсбери, Европейский совет осуждает враждебную кибератаку, совершенную против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", — говорится в заявлении.

"Такие угрозы и атаки укрепляют нашу общую решимость и далее укреплять внутреннюю безопасность ЕС, а также нашу способность и возможности обнаруживать, предотвращать, срывать и реагировать на враждебную деятельность иностранных разведывательных сетей и других злоумышленников на нашей территории, а также в интернете", — указывается в нем.

В заявлении также отмечается, что "Европейский совет приветствует принятие нового режима ограничительных мер для устранения угрозы от химического оружия и ожидает скорого прогресса по составлению списка соответствующих лиц и организаций".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.