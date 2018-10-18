В ЛНР назвали заявление Киева о скорой победе в Донбассе самопиаром

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Заявления Киева о скорой и несомненной победе украинских силовиков в Донбассе являются самопиаром командующего операцией Объединенных сил ВС Украины Сергея Наева, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее Наев в интервью одному из украинских СМИ выразил уверенность, что конфликт в Донбассе закончится победой ВС Украины.

"Оснований делать такие заявления у Наева нет. Тем более это не первый его самопиар", — сказал Марочко.

Он предположил, что, вероятнее всего, Наеву поступила команда от президента Украины Петра Порошенко поднимать моральный дух в украинской армии.

"Происшествия на арсенале с боеприпасами в Ичне Черниговской области, неудачные совместные учения авиации ВСУ и НАТО в Винницкой области, многое другое, что не предано огласке, демонстрируют упадническое состояние украинской армии", — подытожил представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.