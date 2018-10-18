В Ровенской области около 200 человек устроили стычку с полицейскими

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Около 200 человек устроили стычку с полицейскими в Ровенской области Украины во время патрулирования территории для противодействия незаконной добыче янтаря, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным ведомства, стычка произошла в четверг около 07.00 (совпадает с мск) в селе Кухотская Воля Заречненского района.

"Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобиля (полиции – ред.), дергали за форменную одежду, бросали камни, повредили три служебных автомобиля", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, сейчас противостояния нет, правоохранители не пострадали, во время стычки они не применяли оружие. Информация о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступала.

Возбуждено уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования из охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему".

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования.