В ОБСЕ сообщили о гибели 39 мирных жителей из-за конфликта в Донбассе

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали гибель 39 и ранения 166 мирных жителей в результате конфликта Донбассе с начала года, заявил в четверг первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"В этом году СММ ОБСЕ зафиксировало 205 жертв среди мирного населения. Из них — 39 погибших и 166 раненых", — сказал Хуг на брифинге, который транслировался на сайте "Украинского кризисного центра".

По его словам, за последнюю неделю наблюдатели зафиксировали более 3,7 тысяч нарушений режима прекращения огня.