Эксперт оценила перспективы сотрудничества России и Франции в Африке

ПАРИЖ, 18 окт — РИА Новости. Речь о сотрудничестве России и Франции в Африке, в частности, в ЦАР, пока не идёт, в настоящее время в этой сфере существует большое недоверие к Москве со стороны Парижа, заявила директор российского центра Французского института международных исследований Татьяна Жан.

Она отметила, что отношения между Москвой и Парижем никогда не были "ровными": были обострения, например, во время бомбардировки Югославии силами НАТО, но были и благоприятные периоды, в частности, когда обе страны возражали против военного вторжения США в дела Ирака.

"Я думаю, что есть эволюция отношений по форме, но не столько по сути и по содержанию. Есть базовые вещи, которые не меняются, и Россия, как мне кажется, их немного недооценивает. Пока для Парижа нет угрозы для важных для него альянсов — в рамках ЕС, НАТО, — можно двигаться и что-то делать. Но как только есть угроза для европейской солидарности, Франция встаёт на сторону ЕС, а не России", — заявила журналистам Татьяна Жан.

Одним из главных раздражителей в отношениях РФ и Франции она назвала присутствие России в Центрально-африканской республике. "Во французских СМИ эти действия трактуются как частично направленные против французского присутствия в этом регионе", — рассказала Жан.

Тем не менее, по её словам, "Россия отдаёт себе отчет, что для французов это очень чувствительное место". "Есть какие-то подвижки, но то, как во Франции воспринимают последние действия (РФ), думаю, что здесь пока речи о сотрудничестве не идёт. Пока, скорее, есть большое недоверие", — убеждена эксперт.

Ранее МИД РФ сообщал, что Россия продолжит плотное сопровождение процесса национального примирения в Центральноафриканской Республике. Согласно сообщению ведомства, 27-28 августа в Хартуме прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс "Селека" и "Антибалака". Как отметили в МИД РФ, по итогам контактов была подписана Хартумская декларация, в которой объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

Кроме этого, 29 августа спецпредставитель министра иностранных дел России Константин Шувалов провел встречу с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, который выразил признательность руководству РФ за проделанную работу.