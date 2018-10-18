МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил оставить на совести главы Евросовета Дональда Туска его заявление о том, что Россия при Владимире Путине представляет угрозу единству Европейского союза.

В интервью российского премьера телеканалу Euronews ведущая спросила у него, прав ли Туск, ранее в октябре заявивший, что Россия Путина представляет собой серьезную угрозу единству Евросоюза.

"Дональд Туск — еще не весь Европейский союз. Мы знакомы, я знаю его позицию по разным вопросам, мы встречались в разных ситуациях. Но, еще раз повторяю, то, что говорит даже человек, который возглавляет Европейскую комиссию, не означает, что это мнение всего Европейского союза. Оставим это на его совести", — сказал Медведев.