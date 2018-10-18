Эксперт назвал российские системы ПВО, которые может закупить Уганда

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Уганда ранее не закупала у России средства противовоздушной обороны, но потенциально могла бы быть заинтересована в приобретении комплексов малой дальности "Тор-М2" и средней дальности "Викинг", заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени в интервью РИА Новости заявил, что Уганда заинтересована в приобретении российских систем ПВО.

"Что касается техники ПВО, то Уганда её у России пока не закупала. Очевидно, учитывая потребности данной страны, потенциально здесь могут быть востребованы зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" различных модификаций, а также, возможно, новый зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия "Викинг", — сказал Коротченко.

Он отметил, что "данная номенклатура техники ПВО может быть наилучшим образом использована, исходя из географических условий Уганды". При этом пока о каких-либо возможных сроках поставки говорить рано, так как это предмет переговоров.

Эксперт также напомнил, что ранее Уганда уже закупала у России крупные партии бронетехники: танки Т-90С и бронетранспортеры БТР-80А, а также гаубицы Д-30. Самым крупным контрактом стала поставка партии истребителей Су-30МК2 с необходимым вооружением. Кроме того, поставлялись ударные вертолеты Ми-24ПН.