В Дубае стюарда судят за кражу пяти тысяч долларов у пассажиров

ДУБАЙ, 18 окт — РИА Новости. Стюард авиакомпании предстал перед судом в Дубае по обвинению в краже 5 тысяч долларов у пассажиров бизнес-класса, сообщает в четверг эмиратское издание Khaleej Times.

Согласно изданию, инцидент произошел, когда летевшие из Бангкока в Дубай трое братьев покинули свои места, чтобы проверить почувствовавшего недомогание отца, который также летел бизнес-классом. Вернувшись на свои места, они обнаружили пропажу в общей сложности 18,5 тысячи дирхамов ОАЭ (5 тысяч долларов).

Прибывшие для осмотра самолета полицейские не сумели обнаружить на борту пропавшие деньги. По снятым ими отпечаткам пальцев был задержан подозреваемый — 37-летний гражданин Египта, который работал на рейсе в качестве стюарда в эконом-классе.

В ходе расследования обвиняемый сначала отрицал свою вину, но впоследствии признался в краже. По его словам, он смыл украденные купюры в туалете самолета перед посадкой, после того как о краже была извещена полиция, сообщает издание.

Инцидент произошел 21 июня, подозреваемый был задержан полицией в аэропорту Дубая спустя месяц 24 июля. Название авиакомпании, на борту которой произошла кража, не раскрывается, однако, по данным ряда СМИ, это был самолет Emirates.