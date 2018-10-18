Арестованный в Норвегии Бочкарев пока останется под стражей

СТОКГОЛЬМ, 18 окт – РИА Новости. Полиция безопасности Норвегии PST обжаловала решение суда Осло не продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в незаконном сборе информации, россиянин останется под стражей как минимум до понедельника, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.
Обжалование полицией решения суда означает, что Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом, отмечает NRK. Рассмотрение вопроса ожидается в понедельник.
Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.
МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.