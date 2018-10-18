Арестованный в Норвегии Бочкарев пока останется под стражей

СТОКГОЛЬМ, 18 окт – РИА Новости. Полиция безопасности Норвегии PST обжаловала решение суда Осло не продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в незаконном сборе информации, россиянин останется под стражей как минимум до понедельника, сообщается на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

Слушания прошли в Осло в четверг, на них суд не стал продлевать срок ареста.

Обжалование полицией решения суда означает, что Бочкарев останется под стражей до принятия решения апелляционным судом, отмечает NRK. Рассмотрение вопроса ожидается в понедельник.

Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.

МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.