В Китае за ремонт судна "Гудзона" попросили в три раза больше оговоренного

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Китайский судоремонтный завод, где на ремонте стоит судно "Нептун" приморской компании "Гудзон", попавшей под санкции, выставил судовладельцу счет за работы, в три раза превышающий предварительную смету, мотивируя это возможностью вторичных санкций, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по стратегическому развитию и логистике российской компании Валерий Улискин.

В среду в "Гудзоне" сообщили, что судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна из-за боязни введения вторичных санкций, кроме того, судно не может выйти из порта из-за того, что завод не дает кран для постановки важной детали трюма. По данным "Гудзона", консульство РФ в Шанхае направило в МИД КНР ноту по этому вопросу. Судовладелец также сообщил, что из-за задержки судна срывается оборонный контракт.

Представитель китайского судоремонтного завода Sino United Docks Co.,Ltd. (SUD) в свою очередь заявил РИА Новости, что предприятие отказывается завершать работы и препятствует выходу корабля из порта не из-за боязни санкций со стороны США, а из-за отказа российской стороны оплачивать работы по контракту.

"Во время прошедших вчера переговоров между директором судоходной компании "Гудзон" и руководством Sino United Docks (SUD) судовладельцу так и не были предъявлены документы с окончательной суммой за выполненные ремонтные работы, а, наоборот, была востребована оплата, превышающая предварительную смету в три раза, причем на основании счета за ремонт совсем другого иностранного судна. И все это сопровождалось ссылками на возможные вторичные санкции США", — сказал Улискин.

По его словам, в связи с этим судовладелец дополнительно обратился к дипведомствам РФ в Китае и рекомендованным посольством местным юристам, чтобы получить поддержку и рекомендации по дальнейшим шагам в решении проблемы.