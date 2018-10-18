В Раде память погибших в Керчи почтили минутой молчания

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины почтили минутой молчания память погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже.

"Выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв. Коллеги, почтим память погибших детей", — сказал спикер Рады Андрей Парубий, открывая заседание в четверг.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.