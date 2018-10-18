Шойгу на встрече с премьером Монголии процитировал стихотворение

УЛАН-БАТОР (Монголия), 18 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с премьером Монголии процитировал стихотворную строчку, комментируя свою мысль о том, что лучше бы полученный ВС РФ в Сирии опыт не пригодился в дальнейшем, но нужно быть готовым ко всему.

"Опытом, который мы прибрели там, хочется делиться с соседями и друзьями. Хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится, но, как сказал один наш известный поэт: "Надежды юношей питают". Мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям", — сказал Шойгу на переговорах с Ухнаагийном Хурэлсухом.

По его словам, ранее сегодня он рассказал о ситуации в Сирии и развитии ВС РФ военным руководителям Монголии.

Кроме того, по словам Шойгу, они подписали "большой план долгосрочного сотрудничества в военной сфере, связанный, в частности, с подготовкой кадров, проведением военных учений и, безусловно, военно-техническим сотрудничеством". Договорились впредь составлять план военного и военно-технического сотрудничества на пять лет.

В ходе официального визита в Монголию Шойгу наградили высшей государственной наградой страны — орденом Боевого Красного Знамени. Её вручил председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Миеэгомбын Энхболд.