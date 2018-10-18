Россия хочет помогать ООН в урегулировании кризиса в Йемене, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва хочет помогать ООН при урегулировании кризиса в Йемене, ключевой задачей является прекращение боевых действий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.интервью RT France, Paris Match и Figaro.
По его словам, подобные "споры" не соответствуют остроте момента. "Мы будем всячески продвигать необходимость оставить в стороне все второстепенное и усадить стороны за стол переговоров, без каких-либо предварительных условий", — добавил министр.
Ранее, как сообщил телеканал "Аль-Арабия", Гриффитс начал консультации со сторонами конфликта в Йемене для возобновления межйеменских переговоров в ноябре, которые могут пройти в столице Австрии Вене, после срыва сентябрьских переговоров.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.