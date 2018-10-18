Красный Крест отправил в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (158)

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс семь грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало семь грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Общая масса груза составила 126,4 тонны", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.