Саперы изъяли более 3,6 тысяч боеприпасов вблизи арсенала под Черниговом

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. Архивное фото

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. Архивное фото

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Саперы изъяли уже более 3,6 тысяч взрывоопасных предметов возле арсенала в Черниговской области, где на прошлой неделе произошел пожар, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 28 из 80 участков разминирования, 16-километровая зону загрязнения уменьшена до 10-километровой. Изъято более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов (за сутки – 1,3 тысячи), отработано 265 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки – 5)", — говорится в сообщении.