Нужно прекращать войну в Йемене, считает Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает существенное гуманитарное содействие йеменскому народу, но нужно прекращать войну в Йемене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Знаем, что сама коалиция, продолжая вести боевые действия, оказывает достаточно существенное гуманитарное содействие йеменскому народу. Это все полезно, но нужно прекращать войну", — заявил министр в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.