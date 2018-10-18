МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что благодаря контактам на уровне экспертов и министров страны "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция и Германия) стали лучше понимать друг друга.

"Темы Украины я уже касался. Есть контактная группа, в которой правительство (Украины) и оппозиция при поддержке ОБСЕ и России должны договариваться о конкретных шагах по выполнению Минских договоренностей, и есть "нормандский формат", где представлены Россия, Франция, Германия и Украина и который призван обеспечивать сопровождение работы контактной группы. Мы в этом формате сотрудничаем достаточно тесно. Хотя уже два года не было саммита (на уровне лидеров государств — ред.), эксперты и министры общаются в этом формате, в том числе Россия и Франция. По-моему, мы стали лучше понимать друг друга", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате", а также в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.