Россия поддерживает желание главы Франции улучшить отношения, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия поддерживает желание президента Франции Эммануэля Макрона улучшить отношения двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Намерения, которые высказываются нынешним французским руководством (об улучшении отношений — ред.), заслуживают поддержки в том, что касается взаимодействия с Россией… Видим, как президент Макрон, его команда заинтересована в развитии диалога с нами. Мы полностью открыты к сотрудничеству", — заявил Лавров в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

В то же время министр отметил, что "бывают ситуации, когда хорошие намерения начинают реализовываться, а потом буксуют".

"Мы слышим и целый ряд обвинительных инвектив из Парижа, в том числе в отношении наших СМИ, включая Sputnik, РИА Новости, RT France, которых практически отлучили от Елисейского дворца, иногда и от других официальных структур Французской Республики", — отметил он.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.