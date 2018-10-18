Россия поддерживает желание главы Франции улучшить отношения, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия поддерживает желание президента Франции Эммануэля Макрона улучшить отношения двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В то же время министр отметил, что "бывают ситуации, когда хорошие намерения начинают реализовываться, а потом буксуют".
"Мы слышим и целый ряд обвинительных инвектив из Парижа, в том числе в отношении наших СМИ, включая Sputnik, РИА Новости, RT France, которых практически отлучили от Елисейского дворца, иногда и от других официальных структур Французской Республики", — отметил он.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.