МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва все чаще получает данные о перевозке американцами боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Ирак и Афганистан, это вызывает тревогу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас все чаще появляются факты, что американцы перевозят игиловцев* в Ирак и Афганистан. Это тревожные факты. Мы запросили соответствующие международные структуры и американцев", — сообщил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

*Террористическая организация, запрещенная в России.