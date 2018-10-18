МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Размещение на территории Польши военной дивизии США станет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, РФ будет следить за этим процессом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов".

"Все учения, которые сейчас проводятся НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии, других странах, развЕртывание контингентов Германии, Канады, Англии и, по-моему, также Франции в Прибалтике, Польше, идея наших польских коллег пригласить американскую дивизию на свою территорию, что будет прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, запрещающего развЕртывание существенных боевых сил на постоянной основе на территориях стран-членов НАТО из Восточной и Центральной Европы — это все очень интересные процессы. Мы будем за ними следить, потому что это касается и нашей безопасности", — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Он отметил, что американцы в НАТО уделяют большое внимание повышению обороны в Европе.

"И активно сейчас продвигают то, что называется "военный Шенген" — обустройство европейской инфраструктуры таким образом, чтобы тяжелые вооружения могли быстрее добираться до нашей границы. По большому счету это то, что обозначает "военный Шенген", — отметил министр.