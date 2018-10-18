МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не выполняет решения двух саммитов по Донбассу в "нормандском формате", в том числе "формулу Штайнмайера", и блокирует их оформление на бумаге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Решения предыдущих саммитов не выполняются", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

По его оценке, договоренности саммитов "пока остаются даже не на бумаге, а в атмосфере, в том числе, что касается разведения сил и средств в трех населенных пунктах в зоне конфликта". Лавров отметил, что эти договоренности нужно оформить, но пока их оформление, как и выполнение, "блокируется, причем жестко, киевскими властями".

Точно так же блокируется, по словам главы МИД РФ, оформление на бумаге "формулы Штайнмайера" при том, что ее утвердили на двух предыдущих саммитах в "нормандском формате".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Ранее Лавров отмечал, что в ходе саммитов "нормандской четверки", которые прошли в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине, была достигнута конкретная договоренность о разведении сил и средств в трех населенных пунктах Донбасса. По его словам, в двух населенных пунктах такое разведение произошло, в третьем украинская сторона ищет любые предлоги, чтобы оно не состоялось. В частности, они заявляли, что для этого нужно семидневное соблюдение режима тишины, миссия ОБСЕ уже неоднократно объявляла, что период тишины зафиксирован, однако "украинские представители тут же говорили, что это статистика ОБСЕ и они насчитали пару-тройку выстрелов".