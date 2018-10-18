Россия желает быть в курсе дискуссий вокруг реформы ЕС, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает получить брифинг от европейских коллег относительно идей по реформированию Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не могу сказать, что сейчас Европа выглядит самостоятельной. Наверное, это понимание диктует европейским лидерам стремление обсудить ситуацию и понять место Европы в современном мире, тем более, когда центр экономического развития уже сместился в АТР и идёт речь о конкурентоспособности Европы, сохранении цивилизационных ценностей. Мы рассматриваем инициативу Президента Франции Эммануэля Макрона о реформе ЕС, точнее сказать, о начале серьёзной дискуссии реформы ЕС как отражение этих размышлений", — сказал Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

Он подчеркнул, что в Москве "хотели бы тоже быть в курсе того, как будут развиваться эти дискуссии".

"Рассчитываем в ближайших контактах получить брифинг от наших коллег, как они это себе представляют. Пока мы слышим идеи, которые излагаются в контексте концентрических кругов, предполагающих, что будет несколько категорий членства: где-то – самый плотный валютный союз, где-то даже общее министерство финансов, центральный банк. Второй круг – менее интегрированный. Третий круг будет включать партнёров, которые пока ещё не готовы к каким-то серьёзным шагам", — отметил глава МИД РФ.

Министр вновь подчеркнул, что Россия заинтересована в единой сильной предсказуемой Европе, которая сама определяет своё будущее, своих партнёров и свои шаги по отношению к другим партнёрам.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идеи по реформированию ЕС еще в 2017 году. В частности, речь идет об учреждении поста европейского министра финансов, преобразовании Европейского стабилизационного механизма (ESM) в Европейский валютный фонд, а также о создании полноценного европейского банковского союза с механизмом защиты вкладов.