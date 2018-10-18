МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. У России и Франции уже установился хороший двусторонний канал по Сирии, Москва готова к любым формам сотрудничества с Парижем по антитеррористической проблематике, да и по другим темам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Упомяну Сирию. У нас установился достаточно доверительный двусторонний канал по линии МИД, внешнеполитических, дипломатических помощников двух президентов. Мы поддерживаем этот канал. Он достаточно полезный, позволяет обмениваться информацией, лучше понимать друг друга", — заявил Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.

Он напомнил также об инициативе президентов двух стран о совместной гуманитарной акции в Сирии.

"В Восточную Гуту российским транспортным средством была направлена французская помощь и распределена среди нуждающихся. Пока это единичная инициатива. Мы готовы и к более активным вещам", — отметил глава МИД РФ.

Что касается более широкого сотрудничества, Лавров напомнил, как после теракта в Ницце в 2016 году тогдашний президент Франции Франсуа Олланд договорился с Владимиром Путиным "о конкретных формах взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе и в районе Средиземного моря в контексте сирийского кризиса".

"Но через несколько дней этот запал куда-то исчез. Никакого практического взаимодействия в то время с Францией так и не получилось. Сейчас мы готовы к любым формам сотрудничества по антитеррористической проблематике и другим направлениям", — заверил Лавров.