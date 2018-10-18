В ЛНР заявили о нарушении украинскими силовиками "школьного" перемирия

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров", — отметили в Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Сокольники.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.