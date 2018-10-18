Рейтинг Трампа стабилен в преддверии промежуточных выборов в конгресс США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа остается стабильным в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного для Hill TV и исследовательской компании HarrisX.

Выборы в конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью избрана палата представителей (435 мест) и около трети сената (35 из 100 мест).

По результатам опроса, в поддержку американского лидера выступают 46% имеющих право голоса американцев, что на один процентный пункт больше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса две недели назад, 1 и 2 октября. Соответственно, негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

Исследователи также отмечают, что число женщин, выступающих в поддержку президента, составило 43%, что на шесть процентных пунктов выше аналогичного показателя предыдущего опроса. При этом количество мужчин, поддерживающих Трампа, сократилось на пять процентных пунктов и составило 48%.

Опрос проводился 16 и 17 октября, в нем приняли участие 1000 человек. Статистическая погрешность опроса составляет около 3%.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.