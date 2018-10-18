В Японии 70 депутатов посетили "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Группа из 70 депутатов от разных политических партий, входящих в межпарламентскую группу "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни", посетила храм Ясукуни, сообщило агентство Киодо. В странах Азии храм ассоциируется с японским милитаризмом.

Посещение храма приурочено к осенним храмовым праздникам, которые проходят с 17 по 20 октября. Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в храм подношение от своего имени.

После своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года Абэ только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор трижды в год — на весенние и осенние храмовые праздники, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа — он ограничивается направлением в Ясукуни ритуальных подношений.

Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.

В этом году с учетом предстоящего визита Синдзо Абэ в Китай от посещения Ясукуни отказались и вице-премьер, министр финансов Таро Асо, и министр иностранных дел Таро Коно.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм также и в конце года.