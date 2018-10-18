Пятеро моряков с задержанного в Пусане "Палладия" могут вернуться домой

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Пятеро моряков с судна "Палладий", задержанного в Южной Корее, могут уехать домой при замене членов экипажа, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
"Четыре моряка уехали домой, осталось семеро. Из них двое – пока невыездные, остальные пятеро могут уехать после предоставления им замены", — сказал Суханов.
По его словам, судебные слушания продолжаются. Продукты и вода на судне имеются.
Затем в августе судовладелец, прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие необходимых для этого документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны Южной Кореи.