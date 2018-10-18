На нелегальной шахте в Венесуэле убиты не менее семи человек

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Не менее семи человек были убиты предположительно колумбийскими повстанцами на одной из нелегальных шахт в Венесуэле, сообщил в среду депутат Национальной ассамблеи страны Америко де Грация.

По данным депутата, убийство произошло на шахте El Candado в районе города Тумеремо (штат Боливар).

"Армия, разведка, уголовная полиция и гвардия считают, что к этому имеет отношение АНО (колумбийские повстанцы из Армии национального освобождения), которые действуют на шахтах Тумеремо", — написал де Грация в своем микроблоге в Twitter.

Еще 16 шахтеров считаются пропавшими без вести, при этом ряд СМИ сообщают, что общее число погибших составляет как раз 16 человек. Официальной реакции властей на события пока нет.

В мае этого года де Грация также сообщил об убийстве повстанцами из колумбийской АНО 20 шахтеров в штате Боливар. По данным известного венесуэльского журналиста Хермана Дама, колумбийские повстанцы взяли под свой контроль сразу шесть шахт в районе Гуасипати и убили тех, кто сопротивлялся их приходу.

Штат Боливар известен своими шахтами, добывающими, в том числе, золото.

Весной 2016 года в окрестностях Тумеремо был найдены тела 17 пропавших шахтеров. Согласно версии следствия, они были убиты преступниками. По словам других шахтеров, приказ на массовое убийство мог отдать местный бандит по прозвищу Крот, имеющий отношение к конкурирующей группе шахтеров.