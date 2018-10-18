Россиянин Александр Винник заявил о нарушении его прав в Греции

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, который с июля 2017 года находится в греческой тюрьме, заявил о плохих условиях содержания и нарушении его прав.
Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — одно по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции.
Винник заявил российским журналистам, что его постоянно перевозят из Салоников в Афины и обратно.
"За полтора месяца я проехал три тысячи километров, провел 40 часов чистого времени в этом зверинце (автобусе), где ты сидишь и не можешь пошевелиться, без еды, туалета. В сентября я был три раза здесь в суде, два раза в Салониках. В октябре я четыре раза был на допросах в Салониках. Вчера приехал сюда, сплю на полу. В камере на десять человек нас было 11. Матрац дали", — рассказал Винник.
"В прошлый раз у меня три дня не было матраца, спал на железной кровати", — добавил он.
По его словам, в афинской тюрьме Коридаллос среди заключенных свободно ходят наркотики, у всех мобильные телефоны, хотя их использование запрещено.
"В Салониках в тюрьме все строго. Там почище", — сказал Винник.
В камере есть телевизор, но все идет на греческом языке. Александр Винник сказал, что у него нет доступа к информации.
Он сказал, что ему передают книги, периодически — газеты на русском языке. "Я читаю много", — сообщил он.
Александр Винник вновь заявил, что дело против него сфальсифицировано и оно является политическим.
"Но как им доказать, что судят по национальной принадлежности? Что (европейский) ордер сфальсифицирован только для того, чтобы из Франции выдать меня в Америку?" — сказал он.
В связи с жалобами Винника посольство России уже неоднократно ставило вопрос об условиях его содержания в афинской тюрьме Коридаллос.
На всех судебных заседаниях, на которых рассматривались запросы по выдаче Винника, присутствовали представители российского посольства в Афинах и генконсульства РФ в Салониках. В тюрьме Винника постоянно посещают консульские работники, передают печатные издания и оказывают консультативную поддержку.