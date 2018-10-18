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Россиянин Александр Винник заявил о нарушении его прав в Греции

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Дело Александра Винника (93)
(обновлено: 03:38 18.10.2018)
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© AFP 2018 / Louisa GouliamakiАлександр Винник. Архивное фотоАлександр Винник. Архивное фото
© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki

АФИНЫ, 18 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, который с июля 2017 года находится в греческой тюрьме, заявил о плохих условиях содержания и нарушении его прав.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Винника планировали убить в греческой тюрьме, рассказал источник
Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют. Его выдачи добивается также Франция, которая обвиняет Винника во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Согласно обвинению, Винник совершал преступления, находясь в греческой тюрьме.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — одно по запросу США, два решения по запросам России и решение суда первой инстанции по запросу Франции.

Гражданин России Александр Винник в окружении офицеров полиции в аэропорту в Салониках. 29 сентября 2017
© AP Photo / Giannis Papanikos
Дело Винника: как украсть девять миллиардов долларов
В среду Винник был доставлен в Верховный суд Греции Ареопаг на рассмотрение апелляции на выдачу во Францию. Накануне вечером его привезли из Салоников, где проходили следственные действия.

Винник заявил российским журналистам, что его постоянно перевозят из Салоников в Афины и обратно.

"За полтора месяца я проехал три тысячи километров, провел 40 часов чистого времени в этом зверинце (автобусе), где ты сидишь и не можешь пошевелиться, без еды, туалета. В сентября я был три раза здесь в суде, два раза в Салониках. В октябре я четыре раза был на допросах в Салониках. Вчера приехал сюда, сплю на полу. В камере на десять человек нас было 11. Матрац дали", — рассказал Винник.

"В прошлый раз у меня три дня не было матраца, спал на железной кровати", — добавил он.

Александр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Источник: спецслужбы США не оставляют попыток заполучить россиянина Винника
"Питание в тюрьме здесь такое, что его нельзя есть", — сказал Винник.

По его словам, в афинской тюрьме Коридаллос среди заключенных свободно ходят наркотики, у всех мобильные телефоны, хотя их использование запрещено.

"В Салониках в тюрьме все строго. Там почище", — сказал Винник.

В камере есть телевизор, но все идет на греческом языке. Александр Винник сказал, что у него нет доступа к информации.

Он сказал, что ему передают книги, периодически — газеты на русском языке. "Я читаю много", — сообщил он.

Александр Винник вновь заявил, что дело против него сфальсифицировано и оно является политическим.

"Но как им доказать, что судят по национальной принадлежности? Что (европейский) ордер сфальсифицирован только для того, чтобы из Франции выдать меня в Америку?" — сказал он.

Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos
Греческий суд удовлетворил второй запрос России об экстрадиции Винника
По его словам, он намерен спросить, как он мог совершать преступления, в которых его обвиняет Франция, находясь в греческой тюрьме.

В связи с жалобами Винника посольство России уже неоднократно ставило вопрос об условиях его содержания в афинской тюрьме Коридаллос.

На всех судебных заседаниях, на которых рассматривались запросы по выдаче Винника, присутствовали представители российского посольства в Афинах и генконсульства РФ в Салониках. В тюрьме Винника постоянно посещают консульские работники, передают печатные издания и оказывают консультативную поддержку.

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