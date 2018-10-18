Медведев встретится с Меркель и главой Еврокомиссии на саммите АСЕМ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на два дня отправляется в столицу Бельгии Брюссель, где примет участие в саммите "Азия – Европа" (АСЕМ). Как сообщили ранее в пресс-службе кабмина, глава правительства возглавит российскую делегацию.

Двенадцатый саммит АСЕМ будет проходить в здании Совета Европейского союза. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии.

В ходе встречи главы государств и правительств обсудят вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе укрепление многосторонней торговой системы и межрегиональной взаимосвязанности, обеспечение устойчивого развития и продвижение социально-культурного взаимодействия.

В повестке дня также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, включая международный терроризм, распространение ядерного оружия, изменение климата.

Как добавляет пресс-служба кабмина РФ, в этом году саммит пройдет под девизом "Европа и Азия: глобальные партнеры в решении мировых проблем". По итогам планируется принять заявление, в котором будет отражено общее видение путей углубления сотрудничества между Европой и Азией, а также согласованные позиции по ключевым вопросам.

Двусторонние встречи

Ожидается, что Медведев на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч. В частности, пресс-служба правительства РФ сообщила о возможности общения с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, ожидается встреча с премьер-министрами Бельгии и Камбоджи Шарлем Мишелем и Хун Сеном.

Отмечается, что в ходе встреч будут затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также реализация совместных проектов.

В ведомстве канцлера Германии не исключили, что разговор с Медведевым может состояться.

Между тем Еврокомиссия пока не подтвердила проведение встречи Юнкера с Медведевым. Там заявили, что в случае, если переговоры появятся в графике, о них обязательно сообщат.

Кроме того, представители российского Федерального Собрания, федераций профсоюзов, бизнес-сообщества и общественных организаций подтвердили свое участие в мероприятиях, проходящих в Бельгии накануне и параллельно с саммитом: встреча парламентского партнерства (Брюссель, 27-28 сентября), гражданский форум (Гент, 29 сентября — 1 октября), саммит молодых лидеров (Брюссель, 15-19 октября), трудовой форум (Брюссель, 16-17 октября), бизнес-форум (Брюссель, 18 октября).

Повестка саммита



Участники саммита "Азия-Европа" в Брюсселе 18-19 октября обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, иранской ядерной сделки и Украины, сообщил на прошлой неделе источник в структурах ЕС.

По его словам, это будет крупнейшее за последние годы международное мероприятие такого уровня в Брюсселе, что потребует повышенных мер безопасности в городе.

Официальная повестка встреч предусматривает обсуждение вопросов сопряжения Азии и Европы в экономической, политической, культурной и технологической сферах, а также тематики международной стабильности.

Он отметил, что "саммит станет также поводом добиваться более активного сотрудничества по международным и региональным вопросам, вызывающим общие интерес и обеспокоенность".

Предполагается также, что на полях форума будет подписан ряд соглашений между странами ЕС и их партнерами.

Как отметили в пресс-служба кабмина, российская сторона имеет идеи, которые могли бы быть реализованы на площадке саммита. В частности, предложения, касающиеся развития удаленных территорий, поддержки малого и среднего предпринимательства, улучшения условий функционирования электронной торговли, выстраивания эффективных транспортно-логистических коридоров, наращивания гуманитарных контактов и ряд других.

Уточняется, что российские наработки легли в основу плана действий по дальнейшему развитию сотрудничества в области взаимосвязанности АСЕМ, который предполагается представить на одобрение лидеров в ходе предстоящего саммита.