Избранный президент Мексики пообещал обеспечить мигрантов рабочими визами

МЕХИКО, 18 окт – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал обеспечить мигрантов из стран Центральной Америки рабочими визами сразу после вступления в должность.
В настоящий момент сразу два каравана гондурасских мигрантов двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Первый караван в составе примерно 2 тысяч человек находится в районе города Сакапа, второй (около 100 человек) — у города Чолутека, его участники планируют присоединиться к первому каравану позднее.
На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.