Путин отправляется с визитом в Узбекистан

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг начнет госвизит в Узбекистан.

Как сообщалось ранее, по итогам визита Путин со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым подпишут солидный пакет документов, а также дадут старт проекту строительства Росатомом первой узбекской АЭС.

Основная часть визита запланирована на пятницу. Как сообщили в Кремле, в ходе переговоров лидеры государств обсудят состояние и перспективы развития отношений, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В церемонии начала проекта строительства АЭС лидеры примут участие в режиме видеоконференции.