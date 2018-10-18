Число жертв циклона "Титли" в Индии возросло до 57, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на восточное побережье Индии циклона "Титли" в штате Орисса и вызванных им наводнений увеличилось до 57, сообщает местное издание Odisha Sun Times со ссылкой на чиновника.

Ранее сообщалось о 26 жертвах циклона.

По данным издания, наибольшее число жертв зарегистрировано в округе Гаджапати, там погибли 39 человек. Большинство людей погибли из-за оползней, падения стен, затоплений и падения деревьев.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени "Титли" потерял свою силу, однако последствия циклона в восточных районах Индии ощутили на себе около 570 тысяч человек. Сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 140 километров в час, вырывал деревья и электрические столбы. Обильные осадки спровоцировали затопление целого ряда населенных пунктов, оползни и обрушения крыш.

В общей сложности из пяти округов Ориссы в преддверии приближающегося циклона были эвакуированы порядка 300 тысяч человек.