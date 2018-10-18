Источник сообщил, когда может состояться следующий саммит ЕС по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Лидеры ЕС готовы созвать саммит по Brexit, если будет достигнут решающий прогресс в переговорах о "разводе" страны и союза, при этом пока созывать саммит в ноябре не планируется, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом.

В среду в Брюсселе прошёл саммит лидеров остающихся в союзе стран по Brexit.

"Лидеры 27 (остающихся в ЕС стран — ред.) готовы созвать Европейский совет (саммит — ред.), если и когда переговорщик от ЕС сообщит, что решающий прогресс был достигнут. Пока (лидеры — ред.) 27 стран ЕС не планируют организовывать внеочередной саммит по Brexit в ноябре", — сказал он.