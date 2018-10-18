Президент Словакии рассказал, кто может стать новым генсеком Совета Европы

ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак может сменить норвежца Турбьёрна Ягланда на посту генсека Совета Европы, написал в среду на своей странице в соцсети Facebook словацкий президент Андрей Киска.
"Я поблагодарил генерального секретаря за его 10-летнюю работу на занимаемом посту. Его мандат в будущем году завершится, и в кулуарах Совета Европы говорится о том, что его мог бы сменить глава нашего МИД Мирослав Лайчак. Для Словакии было бы честью иметь на столь высоком посту своего дипломата", — сообщил словацкий президент.
Мирославу Лайчаку 55 лет. Он окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе, затем изучал международные отношения в МГИМО, где получил степень доктора философии, также является выпускником Европейского центра Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене (Германия).
В 2016 году Лайчак был одним из кандидатов на пост генсека ООН, на выборах по количеству голосов занял второе место вслед за представителем Португалии Антониу Гутеррешем, который с 1 января 2017 года стал новым генсеком ООН.