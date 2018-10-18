Президент Словакии рассказал, кто может стать новым генсеком Совета Европы

ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак может сменить норвежца Турбьёрна Ягланда на посту генсека Совета Европы, написал в среду на своей странице в соцсети Facebook словацкий президент Андрей Киска.

Нынешний генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд во вторник и среду посетил Словакию, где провел переговоры с президентом республики Андреем Киской и рядом других политиков.

"Я поблагодарил генерального секретаря за его 10-летнюю работу на занимаемом посту. Его мандат в будущем году завершится, и в кулуарах Совета Европы говорится о том, что его мог бы сменить глава нашего МИД Мирослав Лайчак. Для Словакии было бы честью иметь на столь высоком посту своего дипломата", — сообщил словацкий президент.

Мирославу Лайчаку 55 лет. Он окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе, затем изучал международные отношения в МГИМО, где получил степень доктора философии, также является выпускником Европейского центра Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

С 1988 года Лайчак работает в МИД сначала Чехословакии, потом Словакии, был послом в нескольких странах, а также Верховным представителем по Боснии и Герцеговине. В 2009-2010 и вновь с 2012 года – глава МИД Словакии. С сентября 2017 года по сентябрь 2018 года исполнял обязанности председателя 72-ой сессии Генассамблеи ООН.

В 2016 году Лайчак был одним из кандидатов на пост генсека ООН, на выборах по количеству голосов занял второе место вслед за представителем Португалии Антониу Гутеррешем, который с 1 января 2017 года стал новым генсеком ООН.