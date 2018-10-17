Сальвини признался, что чувствует себя в Москве "как дома"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини признался, что чувствует себя в Москве как дома и в безопасности.

"Я приезжаю в Москву, потому что чувствую себя здесь как дома. Я не чувствую себя как дома в некоторых странах Евросоюза. А в Москве я чувствую себя в безопасности и как дома", — признался Сальвини, выступая на ассамблее представительства конфедерации итальянской промышленности в России Confindustria Russia в Москве.

Он отметил абсурдность сообщений некоторых СМИ, которые пишут, что "Сальвини ездит в Россию, потому что россияне ему платят".

"Я отвергаю такую ложь. Я приезжаю сюда, потому что между нами, нашими народами, есть историческая, культурная близость", — отметил итальянский вице-премьер.

Сальвини находится в Москве с однодневным визитом. Предыдущий визит вице-премьера Италии в Россию состоялся в июле. Тогда он посетил финал чемпионата мира по футболу, а также встретился с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и руководством Совета безопасности РФ.