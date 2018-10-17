Спикер ЕП заявил, что для сделки по Brexit необходимо решение по границе

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Европарламент может проголосовать против проекта соглашения о Brexit, если в рамках переговоров не будет найдено позитивное решение по межирландской границы, заявил в среду спикер ЕП Антонио Таяни.

"Есть три пункта, которые должны позволить ЕП одобрить соглашение о выходе Британии. Во-первых, речь идет о правах граждан, в Британии живут 3 миллиона граждан ЕС, и, конечно, проживающих в ЕС британских граждан, они должны остаться неприкосновенными. Во-вторых, есть финансовый аспект, то есть Британия должна выполнить все уже взятые обязательства. И третье, это граница между Республикой Ирландии и Северной Ирландии", — заявил он журналистам.

"ЕП абсолютно хочет достижения соглашения. Но этот договор не должен заключаться любой ценой. Если мы не увидим найденного позитивного решения для третьего пункта, так как для первых двух были некоторые позитивные сигналы, тогда мы будем голосовать против проекта соглашения", — заявил он.