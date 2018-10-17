Спикер ЕП заявил, что для сделки по Brexit необходимо решение по границе

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Европарламент может проголосовать против проекта соглашения о Brexit, если в рамках переговоров не будет найдено позитивное решение по межирландской границы, заявил в среду спикер ЕП Антонио Таяни.
"ЕП абсолютно хочет достижения соглашения. Но этот договор не должен заключаться любой ценой. Если мы не увидим найденного позитивного решения для третьего пункта, так как для первых двух были некоторые позитивные сигналы, тогда мы будем голосовать против проекта соглашения", — заявил он.