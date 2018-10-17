ЕС продолжает готовиться ко всем сценариям Brexit, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Европейские страны продолжают готовиться ко всем возможным сценариям в переговорах с Британией о выходе из ЕС, в том числе к отсутствию соглашения, заявил в среду журналистам перед саммитом в Брюсселе премьер Бельгии Шарль Мишель.

"Мы работаем над всеми вариантами, в том числе и отсутствия соглашения, это ответственность европейских стран — быть готовыми к разным сценариям. Но наше предпочтение, конечно, состоит в том, чтобы получить договор. Однако мы видим, какие сложные переговоры, и будем сегодня внимательно слушать (главного переговорщика от ЕС) Мишеля Барнье и (премьера Великобритании) Терезу Мэй", — сообщил бельгийский премьер.

При этом он отметил, что переговоры должны позволить достичь таких решений, которые затем были бы одобрены британским парламентом.