Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки экстрадировали из Германии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой в среду экстрадирован из Германии в Болгарию, где он должен предстать перед судом, сообщает телеканал Nova.

Подозреваемый в убийстве Мариновой, 21- летний Северин Красимиров, был задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Экстрадиция мужчины на родину была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония).

Самолет с Красимировым приземлился в аэропорту Софии в 18.18 по местному времени, в четверг его под конвоем перевезут в город Русе, где он предстанет перед судом.

Как сообщалось ранее, подозреваемый частично признал свою вину, однако отвергает обвинения в изнасиловании девушки и преднамеренном убийстве. Находясь в Германии, он завил, что в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения ударил погибшую в лицо и столкнул в заросли на набережной реки Дунай, из-за тяжелых травм девушка позже скончалась.

Власти Болгарии заочно предъявили ему обвинения в убийстве и изнасиловании, за которые он может получить пожизненное заключение. Родные убитой журналистки требуют в его отношении Красиморова наиболее строгого наказания.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Хотя правоохранительные органы сообщили, что нападение на девушку, скорее всего, было спонтанным и не было связано с ее профессиональной деятельностью, следствие не исключает ни одной из версий.