Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки экстрадировали из Германии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой в среду экстрадирован из Германии в Болгарию, где он должен предстать перед судом, сообщает телеканал Nova.
Подозреваемый в убийстве Мариновой, 21- летний Северин Красимиров, был задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Экстрадиция мужчины на родину была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония).
Самолет с Красимировым приземлился в аэропорту Софии в 18.18 по местному времени, в четверг его под конвоем перевезут в город Русе, где он предстанет перед судом.
Как сообщалось ранее, подозреваемый частично признал свою вину, однако отвергает обвинения в изнасиловании девушки и преднамеренном убийстве. Находясь в Германии, он завил, что в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения ударил погибшую в лицо и столкнул в заросли на набережной реки Дунай, из-за тяжелых травм девушка позже скончалась.
Власти Болгарии заочно предъявили ему обвинения в убийстве и изнасиловании, за которые он может получить пожизненное заключение. Родные убитой журналистки требуют в его отношении Красиморова наиболее строгого наказания.
Хотя правоохранительные органы сообщили, что нападение на девушку, скорее всего, было спонтанным и не было связано с ее профессиональной деятельностью, следствие не исключает ни одной из версий.