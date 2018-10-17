Премьер Люксембурга сомневается в возможности достичь компромисс по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Отсутствие договорённости об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза возможно, констатировал премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

"Отсутствие договорённости все ещё возможно. Но это не хорошо ни для кого из нас", — сказал он по приезду на первый день саммита ЕС, где планируется обсуждение Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Недавно переговоры с ЕС об условиях выхода зашли в тупик. Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре выражал надежду, что "моментом правды" по переговорам о Brexit должен стать саммит глав государств ЕС, который пройдет 17-18 октября.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает договоренность об условиях отделения достижимой, включая вопрос ирландской границы. Мэй напомнила, что уже согласовано большинство вопросов, которые должны войти в договор об отделении страны от Евросоюза. Нерешённой остаётся проблема ирландской границы, однако и её, по мнению премьера, можно разрешить.