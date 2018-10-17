Зятя богатейшей женщины Монако, "заказавшего" тещу, осудили пожизненно

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зять богатейшей женщины Монако Элен Пастор приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства своей тещи, сообщает телеканал BFMTV. © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Зять богатейшей женщины Монако признал, что заказал ее убийство

Инцидент, ставший причиной гибели Пастор, произошел в Ницце вечером 6 мая 2014 года. Тогда неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю женщины. Водитель Пастор — 64-летний Мохаммед Дарвиш, — также был тяжело ранен и скончался 10 мая, а сама Пастор ушла из жизни 21 мая.

Процесс по делу Пастор начался в сентябре. Зять женщины Войцех Яновский долго отрицал свою причастность к преступлению. Однако во вторник адвокаты признали, что убийство заказал именно их подзащитный. В стремлении смягчить приговор они отвергли версию следователей о корыстных мотивах покушения, заявив, что Яновский хотел защитить свою жену Сильвию от психологического давления матери.

Наемный убийца Самин Саид Ахмед, а также его сообщник, наблюдавший за жертвой, были также приговорены к пожизненному заключению.

Элен Пастор была экс-супругой почетного консула РФ и наследницей одной из самых богатых династий монегасков. Ее семье принадлежит огромная доля недвижимости княжества, которую власти Монако не покупают, а берут в аренду у семьи.