США могут частично снять санкции с Турции в связи с освобождением пастора

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США могут снять с Турции некоторые санкции, так как турецкие власти освободили американского пастора Эндрю Брансона и он вернулся в США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы скоро примем решение по этому вопросу, но некоторые введенные санкции были напрямую связаны с пастором Брансоном, и логично теперь их снять", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Помпео.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
В минувшую пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу. После этого пастор покинул Турцию.