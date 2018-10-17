США могут частично снять санкции с Турции в связи с освобождением пастора

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США могут снять с Турции некоторые санкции, так как турецкие власти освободили американского пастора Эндрю Брансона и он вернулся в США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на проведенных в Анкаре переговорах с госсекретарем США Майком Помпео они сошлись во мнении о необходимости отмены санкций, введенных Вашингтоном по отношению к Анкаре.

"Мы скоро примем решение по этому вопросу, но некоторые введенные санкции были напрямую связаны с пастором Брансоном, и логично теперь их снять", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Помпео.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

В минувшую пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу. После этого пастор покинул Турцию.