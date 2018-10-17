МИД осудил поставку летального вооружения на Украину

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Поставка различных видов летального вооружения на Украину и втягивание ее в блоки лишь усугубляет ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Поставка различных видов летальных или нелетальных вооружений, разговоры об этом, выделение дополнительных средств, бесконечное нагнетание риторики о необходимости втягивания Украины в какие-то блоки, бесконечное использование в контексте Украины слов, понятий, явно дающих понимание или предоставляющих четкое понимание, чёткую картину о таком военном или силовом сценарии развития событий – все это не имеет никакого отношения к уважительному отношению к этому государству и этому народу", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что "нет ничего хуже для данного этапа развития Украины как подталкивание ее к новым силовым способам решения внутреукраинского конфликта".

Захарова добавила, что все это делается точно не для того, чтобы "Украина имела шанс на выход на нормальное существование, на решение своих проблем". Официальный представитель МИД РФ отметила, что подобные разговоры лишь усугубляют ситуацию в стране.