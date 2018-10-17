В Киеве рассказали, где прогремели первые взрывы на арсенале под Черниговом

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Взрывы на арсенале с боеприпасами в украинском городе Ичня начались из-за подрыва склада, где хранились ракетные системы залпового огня, заявил в среду глава Министерства обороны Украины Степан Полторак.

На военном складе возле Ични Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Мы вывезли (с арсенала – ред.) не все, и там были ракетные системы залпового огня… Предварительно с тех хранилищ, где хранились именно такие боеприпасы и начинались взрывы на арсенале", — заявил Полторак, трансляцию его выступления вели украинские телеканалы.

Он сообщил, что от пожара пострадали "656 гектаров земли, периметр – 8,2 километра". Полторак отметил, что выводы экспертиз, которые бы сообщали каким способом были подорваны склады с боеприпасами, пока не готовы.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области. На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.