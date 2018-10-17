Посольство в Чехии проверяет сообщения о задержании россиян

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посольство РФ в Праге находится в контакте с правоохранителями в связи с сообщениями о задержании россиян, уточняет вопрос гражданства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Посольство России в Чехии находится в контакте с соответствующими правоохранительными структурами этого государства, выясняет подробности произошедшего, в том числе наличие у задержанных российского гражданства", — сообщила она во время брифинга.

Ранее чешская полиция задержала и предъявила обвинения восьми гражданам России и Вьетнама во взломе систем регистрации иностранцев. Задержание произошло 18 сентября. Сколько именно из восьми задержанных являются гражданами России в прокуратуре Чехии не сообщили.