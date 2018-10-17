В Болгарии неизвестные похитили из музея оружие

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Неизвестные похитили оружие из музея военной славы в болгарском городе Ямбол, передает агентство "Фрог Нюз".

Директор музея Милчо Начов сообщил о краже в полицию в среду утром, после того как вышедшие на работу сотрудники обнаружили входную дверь взломанной.

В музее хранится большое количество экспонатов, относящихся к Первой и Второй мировым войнам, в том числе холодное и огнестрельное оружие. Пока неясно, какие именно предметы были похищены злоумышленниками. Отмечается, что все огнестрельное оружие выставлялось в музее с соблюдением необходимых мер безопасности, что делает невозможным применение его по назначению.

На месте инцидента работает команда криминалистов. Музей в среду остается закрытым для посетителей.