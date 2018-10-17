В ходе визита Болтона могут обсудить дипсобственность в США, заявили в МИД

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в ходе визита советника американского президента Джона Болтона в Москву российская сторона поднимет вопрос о российской дипсобственности в США.

"Что касается круга обсуждаемых проблем, входит ли туда вопрос о российской недвижимости, то мы не снимаем эту тему с повестки в контактах с нашими американскими коллегами на всех уровнях регулярно", — заявила она.

"Тема с повестки дня никуда не уходила, в ходе каждых контактов мы этой темы, безусловно, касаемся на разных уровнях. Я думаю, что и любые предстоящие контакты с американцами не избегут данной темы", — добавила дипломат.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию 22-23 октября, проведет встречи с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным пока нет.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.

Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.