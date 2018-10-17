На Украине состоялся митинг-реквием в память о погибших пилотах Су-27

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Митинг-реквием в память о погибших пилотах Су-27УБ, который потерпел крушение в Винницкой области, состоялся в среду в рамках учений "Чистое небо – 2018", сообщила пресс-служба Генштаба ВС Украины.

Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.