На Украине состоялся митинг-реквием в память о погибших пилотах Су-27

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Митинг-реквием в память о погибших пилотах Су-27УБ, который потерпел крушение в Винницкой области, состоялся в среду в рамках учений "Чистое небо – 2018", сообщила пресс-служба Генштаба ВС Украины.
Во вторник Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.
"Сегодняшний день международных учений "Чистое небо-2018" был тихим. После катастрофы Су-27УБ в небе над Винницкой области и гибели экипажа, украинские и американские авиаторы склоняли головы при встрече, сочувствуя друг другу… На стоянке самолетов состоялся митинг-реквием по погибшим пилотами", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.