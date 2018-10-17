Захарова: легализация марихуаны в Канаде противоречит международному праву

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Решение Канады продавать марихуану в рекреационных целях идет вразрез с основами международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что данный законодательный акт идет вразрез с основами международно-правового режима наркоконтроля, так как речь идет о нарушении международно-правовой сферы", — сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, канадское правительство, сознательно разрушая режим международного наркоконтроля, создает крупейший в мире коммерческий наркорынок, который, несмотря на планируемые меры по недопущения вывоза марихуаны за пределы Канады, будет способствовать резкому увеличению трафика марихуаны.

"России и, вероятно, другим странам придется принимать дополнительные меры по пресечению возможных попыток контробанды каннабиса и его производных из Канады", — отметила Захарова.

Ранее телеканал Global News сообщил, что федеральный закон о легализации марихуаны вступил в силу в Канаде в среду, 17 октября, теперь жители страны смогут употреблять марихуану в рекреационных целях.

В июне сенат Канады (верхняя палата парламента) принял федеральный закон о легализации марихуаны в медицинских целях. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы смогут употреблять марихуану в рекреационных целях с 17 октября 2018 года.